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Политика8 октября 2022 16:43

Путин распорядился усилить меры защиты транспортного перехода через Керченский пролив

Глава государства возложил организацию защиты перехода на ФСБ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин распорядился усилить меры защиты транспортного перехода через Керченский пролив

Путин распорядился усилить меры защиты транспортного перехода через Керченский пролив

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив.

«Возложить на Федеральную службу безопасности России полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста РФ – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации», – сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания, уточняется в документе.

Как писал сайт KP.RU, В субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Предварительно погибли три человека. Ударная волна была такой силы, что обрушились два пролета автомобильной части моста. Арки моста не пострадали.

Напомним, в настощее время автомобильное движение по неразрушенной нитке Крымского моста уже возобновлено. Также получено разрешение на движение поездов по мосту.