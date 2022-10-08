Путин распорядился усилить меры защиты транспортного перехода через Керченский пролив Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив.

«Возложить на Федеральную службу безопасности России полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста РФ – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации», – сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания, уточняется в документе.

Как писал сайт KP.RU, В субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Предварительно погибли три человека. Ударная волна была такой силы, что обрушились два пролета автомобильной части моста. Арки моста не пострадали.

Напомним, в настощее время автомобильное движение по неразрушенной нитке Крымского моста уже возобновлено. Также получено разрешение на движение поездов по мосту.