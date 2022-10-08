Минтранс России сообщил о получении разрешения на движение поездов по Крымскому мосту

Разрешение на движение поездов по Крымскому мосту получено Фото: соцсети

Разрешение на движение поездов по Крымскому мосту получено, сообщает Министерство транспорта России.

«Получено разрешение на движение поездов по Крымскому мосту. Первый тестовый поезд по железнодорожному полотну прошел успешно», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Напомним, ранее через Крымский мост в Москву и Санкт-Петербург отправились поезда из Симферополя и Севастополя.

Как писал сайт KP.RU, В субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Предварительно погибли три человека. Ударная волна была такой силы, что обрушились два пролета автомобильной части моста. Арки моста не пострадали.

Напомним, в настощее время автомобильное движение по неразрушенной нитке Крымского моста уже возобновлено. Пропускную способность реверсивного движения по Крымскому мосту в ближайшее время планируется увеличить с 50 до 100 автомобилей.