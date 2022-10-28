Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что не знает кто совершил диверсию на "Северном потоке" Фото: REUTERS

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что у него нет указаний на то, кто совершил диверсию на "Северном потоке".

"Нет никаких", - ответил Боррель на вопрос РИА Новости, есть ли у Евросоюза какие-либо улики относительно ответственности за повреждение газопроводов.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на Российской энергетической неделе заявил, что отдельные участники энергорынка ведут подрывную деятельность и уничтожают инфраструктуру конкурентов. Российский лидер также назвал диверсию на "Северном потоке" актом международного терроризма.

Как писал сайт KP.RU, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2».

Между тем Служба безопасности Швеции назвала инциденты на газопроводах грубой диверсией и допустила участие в них «иностранных сил».

ФСБ России возбудила дело о международном терроризме из-за повреждений на «Северных потоках».