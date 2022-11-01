Что произошло в ночь на 1 ноября Фото: Тимур ХАНОВ

В России с 1 ноября 2022 года меняются правила поверки счетчиков. Предполагается, что они позволят усилить борьбу с мошенничеством в этой сфере, напомнила россиянам доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. При этом эксперт отметила, что, вероятнее всего, такие изменения вряд ли окажут серьезное влияние на размер платежей за услуги ЖКХ.

Российский лидер Владимир Путин раскрыл, являются ли массированные удары по инфраструктуре Украины ответом на атаку Севастополя. По его словам, "отчасти так и есть". При этом глава государства добавил, что "это не все", что могла предпринять российская сторона в качестве ответной реакции на произошедшее.

Все мероприятия, связанные с частичной мобилизацией в России, завершены, заявило Министерство обороны страны. Позже российский лидер Владимир Путин подтвердил завершение частичной мобилизации в России.

Депутаты Госдумы РФ планирует внести в нижнюю палату проект закона с поправками в Уголовный кодекс (УК) России. Предполагается, что в нем будет содержаться предложение ввести в стране наказание за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. Отмечается, что за отказ от мобилизации гражданам может грозить штраф на суммы от 200 до 500 тысяч рублей.

Предприниматель и бывший владелец "Тинькофф банка" Олег Тиньков принял решение отказаться от российского гражданства. Он отметил, что уже направил все необходимые документы для своего выхода из российского гражданства в "компетентные органы".

Власти Японии заявили, что намерены сохранить участие в проекте "Сахалин-1", который Москва решила перевести в российскую юрисдикцию. По словам министра экономики Японии Ясутоси Нисимурана, соответствующую просьбу правительство государства уже передало японской компании Sodeco, которая имеет в проекте долю 30%.

Совет блогеров при Совфеде РФ направил президенту России Владимиру Путину и зампреду Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву письма с просьбой пересмотреть блокировки социальных сетей Instagram* и Facebook*. Свое предложение блогеры аргументировали тем, что отечественные соцсети не столь популярны среди пользователей.

Представители украинских общественных организаций в Швеции призвали власти страны повысить пособие для беженцев. Такое обращение активисты разместили в газете Expressen. В письме отмечается, что суточное пособие в размере 71 кроны (около 400 рублей) украинцам недостаточно, особенно учитывая дорожающей жизни.

Президент России Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров России, Армении и Азербайджана. Там он назвал "очевидным терактом" произошедший взрыв на газопроводе "Северный поток". Также политик затронул тему Украины и напомнил, что для достижения договорённостей Киеву следует сесть за стол переговоров.

* Instagram и Facebook принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, ее работа запрещена на территории России