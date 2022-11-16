Президент Польши после падения ракет пообщался с Байденом и проводит переговоры с Зеленским

Президент Польши обсуждает с президентом Украины взрывы недалеко от польско-украинской границы, в результате которых погибли два человека. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Польши Анджей Дуда в ночь на 16 ноября ведет обсуждение инцидента со взрывами на украинско-польской границе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает представитель польского лидера Якуб Кумох.

«Идет разговор президентов Польши и Украины», - написал Кумох в Twitter.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда обсудил произошедшие в населенном пункте Пшеводув в Люблинском воеводстве недалеко от границы с Украиной взрывы с президентом США Джо Байденом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Напомним, во вторник 15 ноября польские СМИ сообщили, что две ракеты упали в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной.

Экстренный службы Польши подтвердили гибель двоих человек в результате взрыва.

Польша повысила боеготовность после падения ракет в Пшеводуве. Это касается части подразделений польских силовых структур.

Обломки, упавшие в Польше, похожи на детали ракеты украинской ПВО С-300. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем МИД Польши заявил, что на Пшеводув якобы упала ракета российского производства и вызвал посла РФ в Польше в связи с инцидентом.