Шесть человек погибли при обстреле ВСУ больницы в Первомайске в ЛНР

В Первомайске сообщили о гибели шести человек после обстрела больницы со стороны ВСУ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шесть человек погибли при обстреле ВСУ больницы в Первомайске (Луганская Народная Республика). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного врача больницы Татьяну Ковалеву.

Сообщается, что среди погибших есть как пациенты, так и медицинские работники. Ковалева уточнила, что эти данные могут быть не окончательными и не исключено, что число погибших увеличится.

Напомним, в субботу 31 декабря мэр Первомайска заявил, что ВСУ выпустили по городской больнице несколько ракет HIMARS. Снаряды прилетали по медучреждению с периодичностью 20 минут.

Тем временем ВСУ обстреливают Донецк и Макеевку в новогоднюю ночь.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена по всей территории Украины 31 декабря. Сообщается о взрывах в Киевской, Харьковской и Винницкой областях. Также глава Одесской области сообщил об ограничениях подачи электричества из-за угрозы ракетных ударов.

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