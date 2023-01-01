При обстреле Донецка в новогоднюю ночь ранен трехмесячный младенец

Трехмесячный младенец ранен при обстреле Донецка со стороны ВСУ. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Три человека получили ранения при обстреле центра Донецка со стороны украинских вооруженных формирований в ночь на 1 января 2023 года. Об этом сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин.

По словам Кулемзина, среди раненых трехмесячный мальчик. Также пострадали 19-летняя девушка и 47-летняя женщина.

Также сообщалось, что шесть человек погибли при обстреле ВСУ больницы в Первомайске в ЛНР в новогоднюю ночь. Среди погибших пациенты и медперсонал.

Напомним, ВСУ обстреливают Донецк и Макеевку в новогоднюю ночь.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена по всей территории Украины 31 декабря. Сообщается о взрывах в Киевской, Харьковской и Винницкой областях. Также глава Одесской области сообщил об ограничениях подачи электричества из-за угрозы ракетных ударов.

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