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НовостиПолитика1 января 2023 3:29

При обстреле Донецка в новогоднюю ночь ранен трехмесячный младенец

Об этом сообщил мэр столицы ДНР
Мария ПАВЛОВА
Трехмесячный младенец ранен при обстреле Донецка со стороны ВСУ.

Трехмесячный младенец ранен при обстреле Донецка со стороны ВСУ.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Три человека получили ранения при обстреле центра Донецка со стороны украинских вооруженных формирований в ночь на 1 января 2023 года. Об этом сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин.

По словам Кулемзина, среди раненых трехмесячный мальчик. Также пострадали 19-летняя девушка и 47-летняя женщина.

Также сообщалось, что шесть человек погибли при обстреле ВСУ больницы в Первомайске в ЛНР в новогоднюю ночь. Среди погибших пациенты и медперсонал.

Напомним, ВСУ обстреливают Донецк и Макеевку в новогоднюю ночь.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена по всей территории Украины 31 декабря. Сообщается о взрывах в Киевской, Харьковской и Винницкой областях. Также глава Одесской области сообщил об ограничениях подачи электричества из-за угрозы ракетных ударов.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 января 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.