Захарова сравнила антироссийские санкции Канады с практиками Третьего рейха. Фото: Иван МАКЕЕВ

Введенные Канадой санкции против российских журналистов и деятелей культуры можно сравнить с практиками Третьего Рейха по уничтожению «негерманского духа». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обнародованный Оттавой в пятницу 3 февраля новый список попавших под рестрикции российских юридических и физических лиц.

«Канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего Рейха уничтожить «негерманский дух» и заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики», - написала она в Telegram.

Захарова напомнила, что экс-глава МИД и вице-премьер Канады Христя Фриланд является внучкой украинского нациста Михайло Хомяка. В годы войны он работал редактором нацистской газеты «Краковские вести» в оккупированной фашистами Польше. Газета эта прославляла Третий Рейх и оправдывала уничтожение евреев. Ранее сообщалось, что Фриланд может стать преемницей Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО.

«Нацист Михайло Хомяк мог бы гордиться внучкой, вице-премьером правительства Трюдо Христей Фриланд», - написала Мария Захарова.

Напомним, МИД Канады заявил о введении санкций против медиагруппы «Россия сегодня». Санкции введены за якобы распространение дезинформации российскими медиа.

Также в пятницу 3 февраля Канада заявила о введении санкций в отношении 38 граждан России, в том числе ряда российских деятелей культуры – артистов и певцов.

Как депутат российской Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал включение его в санкционный список Канады, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем в США признали провал санкций против России.