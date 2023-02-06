Американский сенатор Рубио расшифровал «послание» китайского аэростата

Американский сенатор высказался о "послании", которое нес Штатам китайский аэростат. Фото: REUTERS

Китайский аэростат появился в воздушном пространстве США для того, чтобы продемонстрировать «послание» официальному Вашингтону. Такое мнение высказал сенатор Марко Рубио. Он представляет Республиканскую партию в Конгрессе США.

По мнению Рубио, Китай хотел продемонстрировать, что Соединенные Штаты «находятся в упадке». Об этом политик сказал в интервью телеканалу ABC.

Наопомним, американские военные несколько дней следили за китайским разведывательным воздушным шаром над северной частью США.

Шар пролетел в том числе над штатом Монтана — там, где в глуши находятся шахты с ядерными боеголовками. Впоследствии его сбили.

Для уничтожения шара были задействованы истребители американских ВВС. Это заняло менее минуты. Видео уничтожения китайского аэростата американскими военными смотрите здесь на KP.RU.

В МИД Китая объяснили, что замеченный над США гражданский аэростат используется в научных целях. По версии китайского дипломатического ведомства, шар серьезно отклонился от маршрута из-за ветра и призвали прекратить спекулировать на теме якобы шпионского аэростата.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен отложил поездку в КНР из-за инцидента с китайским аэростатом.