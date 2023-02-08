Новое землетрясение магнитудой 5,3 произошло рядом с турецким городом Адыяман Фото: REUTERS

Новое землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировали зафиксировано в 58 км от турецкого города Адыяман в среду, 8 февраля. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зарегистрировано в 11.11 по времени UTC (14.11 мск) в 58 километрах к северо-западу от города Адыяман, а очаг залегал на глубине около одного километра.

Примерно в то же время землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировали в 38 км от турецкого города Кахраманмараш

Напомним, сегодня, 8 февраля, произошло землетрясение магнитудой 4,6 в центральной части Турции, а позже зарегистрировали по меньшей мере еще три землетрясения магнитудой до 5,1.

Как предупреждали ранее сейсмологи, что в Турции после произошедших ранее мощных землетрясений будут испытывать подземные толчки .

Напомним, в понедельник, 6 февраля на юго-востоке и в центральной части Турции было зафиксировано два мощных землетрясения магнитудой 7,4 и 7,7, что привело к многочисленным разрушению. По последним данным, число жертв превысило 8,5 тысяч. Кроме того, ранены 49 133 и обрушились 6 444 здания.