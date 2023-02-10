Bloomberg: ЕС не может найти активы российского Центробанка, чтобы передать их Киеву

В ЕС ищут активы российского Центробанка. Фото: REUTERS

Евросоюз не может найти активы Центрального Банка Российской Федерации, чтобы передать их на нужды Украины. Об этом пишет агентство Bloomberg , ссылаясь на имеющиеся в его распоряжении официальные документы.

Сообщается, что в ЕС заявили о существовании юридического механизма, позволяющего инвестировать замороженные российские активы и передать полученные доходы Киеву, но вначале необходимо установить размер принадлежащих Центробанку РФ активов.

Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин предупредил Запад, что изъятие российских активов пустит под откос международное право.

Также сообщалось, что Швейцария отказала Зеленскому в просьбе передать замороженные российские активы Украине.

Тем временем в НАТО признались, что Запад потерял $200 млрд замороженных активов. Эксперты рассказали, куда могли пропасть российские деньги, заблокированные за рубежом. Германия также не против отдать замороженные российские активы Украине. Но не может их найти.

Напомним, в феврале 2023 года Вашингтон впервые перечислил на нужды Украины более пяти миллионов долларов, конфискованных у российского предпринимателя.

Ранее сообщалось, что премьер Польши хочет конфисковать российские активы и купить на них уголь и газ. В Польше обсуждают изменение Конституции, чтобы получить возможность конфисковывать активы.