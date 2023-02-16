Госдеп отверг обвинения в причастности США к подрыву «Северных потоков»

В Госдепе США отвергли причастность к взрывам на "Северных потоках". Фото: REUTERS

Соединенные Штаты готовы заявить на заседании Совбеза ООН о своей непричастности к взрывам на «Северных потоках». Об этом заявил в среду 15 февраля официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс.

Версию о том, что Соединенные Штаты стоят за взрывами на «Северном потоке» и «Северном потоке-2», Прайс назвал «неправдой» и «полной дезинформацией».

«Мы постоянно озвучиваем это заявление, и мы донесем его вновь, если потребуется в какой-либо форме», - сказал глава пресс-службы Госдепа, добавив, что США оставляют право определения механизмов расследования инцидента странам, на территории которых произошел взрыв.

Напомним, Россия запросила через неделю, 22 февраля, проведение заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) в связи с появившейся накануне новой информации о взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2».

Напомним, американский журналист Сеймур Херш раскрыл организатора взрывов на «Северных потоках», опубликовав на своем сайте результаты собственного расследования этого инцидента.

Херш также заявил, что подрыв США «Северных потоков» является невообразимой глупостью и «выстрелом себе в ногу».

Публицист высказал предположение, что зрывы на «Северных потоках» могли произойти в июне 2022 года, но президент США Джо Байден перенес эту операцию на сентябрь «из страха».

Тем временем командир группы военных водолазов в частях специального назначения Александр Ватагин рассказал, возможен ли предложенный Хершем сценарий организации диверсии с использованием водолазного оборудования.