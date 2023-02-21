Путин огласит послание Федеральному собранию в Гостином дворе в полдень 21 февраля

Путин обратится с посланием Федеральному Собранию в Гостином дворе. Фото: REUTERS

Церемония оглашения послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию пройдет в традиционном формате в Гостином дворе в Москве. Она начнется в полдень вторника 21 февраля, проинформировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сайт KP.RU собрал основные аспекты, который может коснуться в своем послании президент Российской Федерации.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что в своем Послании глава государства сделает акцент на спецоперации, экономике и социальной сфере. Официальный представитель Кремля уточнил, что часть послания, посвященная спецоперации, будет главной.

Напомним, участники спецоперации приглашены на оглашение послания Путина Федеральному Собранию.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации будут транслировать федеральные каналы. Согласно телепрограмме, оно продлится один час.

Москвичам и гостям столицы следует учесть, что в день послания президента 21 февраля 2023 года в центре Москвы перекроют движение, также на нескольких участках также будет недоступна парковка.

Тем временем стало известно, что президент США Джо Байден во время своего визита в Польшу 21 февраля 2023 года планирует в своей речи обратиться к россиянам и лично Владимиру Путину.