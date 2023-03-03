Видео с места нападения украинских диверсантов в Брянской области публикует ФСБ

На территорию Климовского района в село Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа

Федеральная служба безопасности (ФСБ) в пятницу, 3 марта, представила видео из Брянской области, где можно увидеть расстрелянные группой украинских диверсантов автомобили, а также взрывчатку.

Напомним, губернатор Брянской области Александр Богомаз в четверг, 2 марта, заявил, что на территорию Климовского района в село Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, а также сообщил о гибели двух человек и ранении ребенка при обстреле автомобиля со стороны ДРГ. Президент России Владимир Путин назвал произошедшие терактом, заявив о полной осознанности действий националистов, когда те взрывали машину с ребенком.

Как писал сайт KP.RU, в тот же день Центре общественных связей ФСБ объявили о начале мероприятия по уничтожению вооруженных украинских националистов, которые проникли в приграничный район, а позже сообщили, что совершивших вылазку украинцев выдавили на территорию Украины, а также нанесли по ним массированный артиллерийский удар.