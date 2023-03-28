Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика28 марта 2023 4:29

Что произошло в ночь на 28 марта

Небензя заявил, что Россия больше не будет выдвигать на голосование резолюцию по «Северным потокам»
Сергей ГАПЧУК
Небензя заявил, что Россия больше не будет выдвигать на голосование резолюцию по «Северным потокам»

Небензя заявил, что Россия больше не будет выдвигать на голосование резолюцию по «Северным потокам»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия больше не станет выдвигать на голосование проект резолюции о международном расследовании диверсии на «Северных потоках».

Небензя подчеркнул, что «думаю, достаточно. Это (голосование — прим.) раскрыло реальное отношение к вопросу».

Неадекватная реакция некоторых стран на решение разместить в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие вызывает недоумение, об этом заявила Захарова.

В Киеве произошло несколько взрывов, об этом сообщил Виталий Кличко. Он пояснил, что взрывы произошли в Святошинском и Оболонском районах города, экстренные службы отправлены на места.

Лето и осень 2023 года станут для Европы катастрофой, об этом заявил Сеймур Херш. По его мнению, в Европе отчаянная ситуация, при этом он отметил беспрецедентную инфляцию, «лето и осень этого года обернутся для Европы катастрофой».

Финские граждане опасаются, что после вступления в НАТО Финляндия перестанет быть мирной и нейтральной страной, об этом заявил венгерский депутат Мате Кочиш.

В мире продолжают обсуждать заявление президента России Владимира Путина о планах размещения на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия.

«Эксперты пытаются понять, где именно на территории Белоруссии будет находиться хранилище ядерных боеприпасов, которое.. планируется достроить к 1 июля», - говорится в статье.

На Донецком направлении российские военные уничтожили группу украинских военных численностью до 10 человек с комплектом спутниковой связи.