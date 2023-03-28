Что произошло в ночь на 28 марта

Небензя заявил, что Россия больше не будет выдвигать на голосование резолюцию по «Северным потокам» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия больше не станет выдвигать на голосование проект резолюции о международном расследовании диверсии на «Северных потоках».

Небензя подчеркнул, что «думаю, достаточно. Это (голосование — прим.) раскрыло реальное отношение к вопросу».

Неадекватная реакция некоторых стран на решение разместить в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие вызывает недоумение, об этом заявила Захарова.

В Киеве произошло несколько взрывов, об этом сообщил Виталий Кличко. Он пояснил, что взрывы произошли в Святошинском и Оболонском районах города, экстренные службы отправлены на места.

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В мире продолжают обсуждать заявление президента России Владимира Путина о планах размещения на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия.

«Эксперты пытаются понять, где именно на территории Белоруссии будет находиться хранилище ядерных боеприпасов, которое.. планируется достроить к 1 июля», - говорится в статье.

На Донецком направлении российские военные уничтожили группу украинских военных численностью до 10 человек с комплектом спутниковой связи.