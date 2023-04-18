Песков назвал прерогативой Минобороны давать оценку ходу спецоперации России

Песков заявил, что Кремль не имеет права комментировать ход спецоперации Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что оценка хода спецоперации на Украине является прерогативой Министерства обороны РФ и Кремль не имеет права давать подобную информацию.

“Это рутинная работа верховного главнокомандующего, что касается оценок состояния войск - это прерогатива министерства обороны, мы не имеем права давать какую-то информацию”, – заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, как президент России Владимир Путин оценивает проведение спецоперации.

Напомним, недавно Дмитрий Песков назвал спецоперацию на Украине единственным средством достижения целей России. При этом ранее он отмечал, что предпосылок для мирного урегулирования ситуации сейчас нет, а цели спецоперации на данный момент можно достичь только военным путем.

За время проведения спецоперации украинская армия потеряла почти всех высококвалифицированных военных, а общее качество ВСУ снизилось настолько, что Западные аналитики сомневаются в возможности Киева провести запланированное на весну 2023 года контрнаступление. Американский военный аналитик Шон Белл считает, что это наступление может стать последней главой украинского кризиса, так как ВСУ “быстро выдохнутся” в наступлении, что на фоне снижения поддержки на Западе приведет к победе России.