Что произошло в ночь на 6 мая

В России рассматривают вопрос об ограничении времени продажи крепкого алкоголя и возрастном цензе для его покупателей. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В России обсуждается введение новых антиалкогольных мер. В числе прочего рассматривается запрет продавать крепкий алкоголь с восьми часов вечера до 11 часов утра. Также предполагается запретить продажу крепких спиртных напитков лицам младше 21 года. Речь идет об алкогольной продукции, крепость которой превышает 17,5 градусов.

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