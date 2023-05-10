Что произошло в ночь на 10 мая

В США не могут понять, как России удается подавлять РСЗО HIMARS на Украине. Фото: REUTERS

Военные эксперты из США не могут понять, каким образом Россия смогла нарушить работу американских реактивных систем HIMARS, применяемых ВСУ на Украине. Чем дольше они используются - тем хуже их точность, и меньше эффективность. По мнению военных экспертов, российские войска каким-то образом смогли нарушить работу систем залпового огня, из-за чего они растеряли значительную долю своего боевого потенциала.

Азиатские страны не смогут войти в НАТО. Об этом во вторник 9 мая заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, уточнив, что НАТО останется объединением стран Европы и Северной Америки.

Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить на Украине танки, военный транспорт, ПВО и боеприпасы. Концерн предполагает достичь договоренностей с украинскими партнерами через несколько недель.

Дефолт, который может наступить в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга США, разрушит американскую экономику. Такое развитие событий допустил президент США Джо Байден.

В Латвии возбудили четыре уголовных дела и 23 административных производства за празднование 9 мая. Поводом для возбуждения административных и уголовных дел стало возложение цветов к мемориалам советским воинам и демонстрация георгиевских лент, которые запрещены в Латвии. Также сообщается о задержании 17 человек.

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку поздним вечером вторника 9 мая. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Донецку и семь снярядов калибра 152 мм по Горловке. Обстрелы продолжились и после полуночи, 10 мая.

Мессенджер WhatsApp не заслуживает доверия. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск, комментируя жалобу пользователя этого мессенджера. Пользователь в сети пожаловался на то, что WhatsApp включает микрофон, когда он спит.