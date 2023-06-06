МИД Британии считает преждевременным оценивать ситуацию на Каховской ГЭС

В Великобритании считают, что пока рано давать оценку произошедшему на Каховской ГЭС Фото: REUTERS

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли не спешит давать оценку случившемуся на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) 6 июня.

Клеверли сказал Reuters, что слышал о взрыве на плотине и риске затопления. "Время для взвешенной оценки деталей произошедшего еще не пришло", - отметил глава британского МИД.

Напомним, в ночь на 6 июня в результате обстрелов Каховская ГЭС была частично повреждена. Из-за повышения уровня воды были затоплены пять населенных пунктов, а в Новокаховском городском округе введен режим ЧС.

Глава Евросовета Шарль Мишель и генсек НАТО Йенс Столтенберг выразили озабоченность в связи с частичным разрушением Каховской ГЭС в Херсонской области.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что ответственными за инцидент на Каховской ГЭС являются власти Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что речь идет о преднамеренной украинской диверсии.