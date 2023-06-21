У корпуса пропавшего в районе крушения «Титаника» батискафа были признаки циклической усталости

СМИ сообщили, что пропавший в Атлантике батискаф с людьми имел проблемы с усталостью корпуса. Фото: REUTERS

Батискаф с людьми, пропавший в районе крушения «Титаника» в Атлантическом океане, имел серьезную техническую проблему, на которую специалисты указывали еще три года назад. Об этом пишет NBC.

Издание приводит слова основателя OceanGate Стоктона Раша, который в 2020 году сообщал о признаках циклической усталости корпуса батискафа. Сообщалось, что из-за этой проблемы максимальная глубина погружения аппарата была снижена до 3000 метров, в то время как обломки корабля «Титаник», для экскурсий к которым использовался этот батискаф, находятся на глубине 3 800 метров.

Напомним, подводный спускаемый аппарат, который используется для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера к затонувшему «Титаник», пропал в Атлантическом океане.

Позднее стало известно, что на борту подводного аппарата компании OceanGate Expeditions, связь с которым была потеряна при погружении к месту крушения «Титаника», находится британский миллиардер Хэмиш Хардинг.

Сообщалось, что зона поисков пропавшего батискафа «Титан» составила 15 тысяч квадратных километров. Местонахождение батискафа пытаются установить звукоулавливающими буйками.

Тем временем специалисты определили, что пассажиры пропавшего у «Титаника» батискафа могут замёрзнуть до того, как у них закончится кислород.