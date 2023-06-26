МИД Казахстана: Россия не запрашивала помощи стран ОДКБ на фоне попытки мятежа

МИД Казахстана: Россия не запрашивала помощи стран ОДКБ на фоне военного мятежа
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Россия не запрашивала никакой помощи у стран ОДКБ на фоне попытки мятежа в стране. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.
— По линии министерства иностранных дел с российской стороны никакой помощи не запрашивалось. Официально не запрашивалось, — подчеркнул Смадияров.
Напомним, что попытку организовать мятеж организовал бизнесмен Евгений Пригожин. Президент Владимир Путин заявил, что подобные действия — предательство России и все причастные к этому понесут наказание.
Позже стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке движения колонны по территории России и деэскалации напряжения. После этого техника развернулась в обратном направлении.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что неудачный мятеж никак не повлияет на отношение России с друзьями, а на остальные страны не стоит обращать внимания.