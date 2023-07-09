Зеленский назначил командующим Нацгвардией Украины Александра Пивненко

Зеленский назначил нового командующего национальной гвардией Украины. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего национальной гвардией страны. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Сообщается, что новым командующим стал Александр Пивненко. Ранее Пивненко командовал бригадой нацгвардии, которая участвовала в боях за Артемовск. Он имеет звание героя Украины.

Пивненко сменил на должности командующего украинской нацгвардией Юрия Лебедя.

В 2022 году Зеленский устроил чистку в СБУ Украины. Он уволил начальников управлений Службы безопасности в Киевской, Львовской и Тернопольской областях.

Тем временем экс-советник Кучмы Соскин упрекнул Зеленского в том, что тот игнорирует беженцев во время визитов за рубеж.

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