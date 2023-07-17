Представитель ГУР Украины Юсов назвал Крымский мост «лишней конструкцией» после ЧП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После происшествия на Крымском мосту в Главном разведывательном управлении Украины отказались от комментариев, но представитель ведомства Андрей Юсов процитировал Кирилла Буданова, который назвал мост «лишней конструкцией». Об этом рассказали в украинском издании «Общественное. Новости».

Напомним, что ЧП на Крымском мосту произошло в районе 145-ой опоры. В результате этого погибла супружеская пара, а их несовершеннолетняя дочь получила ранения средней степени тяжести. Девочку при помощи санавиации доставили в медицинское учреждение, а на данный момент ее жизни ничего не угрожает.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что атаку на Крымский мост совершил террористический киевский режим. По его словам, они прекрасно знают, что наносят удар по гражданскому объекту, а также Константинов добавил, что за каждый удар будет незамедлительное возмездие.