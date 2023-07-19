Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в украинской столице

В Киеве прогремели взрывы, мэр Кличко сообщил, что работает ПВО. Фото: REUTERS

Серия взрывов раздалась в Киеве ранним утром в среду 19 июля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. Также сообщается, что взрывы зафиксированы и в Киевской области.

«В Киеве слышны звуки взрывов. Работает ПВО. Также работает в области», - написал киевский градоначальник.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в городе Запорожье, находящемся под контролем киевских властей, прогремела серия из не менее чем пяти взрывов в ночь на 19 июля.

Также сообщалось, что в Одессе, Харькове и Днепропетровской области прогремели взрывы. Украинские СМИ сообщают о взрывах также в Херсоне.

Российские войска уничтожили хранилища топлива ВСУ объемом около 70 тысяч тонн. Хранилища топлива находились около Николаева и Одессы.

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