Участники разрешенной акции у посольства Ирака в Стокгольме пинали Коран ногами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У посольства Ирака в Стокгольме прошла разрешенная акция, в ходе человек, организовавший ранее сожжение Корана, пинал священную книгу ногами.

Как передает ТАСС, организатор акции достал из пакета Коран, а также бумажные копии иракского флага и фото видных деятелей Ирака. Копиями флага и фото он вытирал свои кроссовки, а священную книгу пинал вместе с еще одним участником акции.

Напомним, ранее 37-летний беженец из Ирака Салван Момика, который сжег Коран в Стокгольме, заявил о о намерении повторить акцию, а также сжечь и флаг своей страны. Премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон назвал сожжение священной книги неуместным, однако законным.

Евросоюз заявил, что акция является оскорбительным актом, но отметил, что выступает за свободу выражения мнений. СПЧ ООН принял резолюцию, осуждающую сожжение Корана, а также иных священных книг.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 20 июля, Ирак предупредил Швецию о последствиях в случае новой акции с сожжением Корана, заявив, что в таком случае последует разрыв дипотношений.