Al Arabiya: военное руководство ЭКОВАС отказалось использовать силу против Нигера

Военное руководство ECOWAS отказалось от использования силы в отношении Нигера Фото: REUTERS

Военное руководство регионального Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняло решение не использовать силу в отношении захваченного мятежниками Нигера. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, сославшись на министров обороны союза стран Западной Африки.

ЭКОВАС не станет прибегать к варианту с военной интервенцией в Нигер. При этом представители региональной организации собираются усилить санкционное давление на мятежников. Цель у ЭКОВАС остается прежней - выпустить на свободу свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума.

Ранее KP.RU сообщил, что руководство ЭКОВАС спустя несколько часов после прибытия в Нигер покинуло страну из-за несостоявшейся встречи главой мятежников Абдурахманом Тчиани.

Напомним, в ночь на 27 июля появилась информация о том, что военные мятежники свергли действующего президента Нигера, а также закрыли границы государства и ввели комендантский час. ЭКОВАС пригрозил мятежникам военными мерами в случае, если они не вернут к власти главу государства.

Сам же Базум написал письмо властям США с мольбой о помощи в восстановлении порядка в Нигере. После этого мятежники лишили полномочий послов Нигера в Штатах и Франции.