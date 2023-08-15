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НовостиВ мире15 августа 2023 7:47

Офис Зеленского: Украине нужны системы ПРО, а не переговоры с Россией

Подоляк заявил, что Киеву не нужны разговоры о мире
Дарья ЧИПУРНАЯ
Подоляк снова выступил против переговоров с Россией

Подоляк снова выступил против переговоров с Россией

Фото: REUTERS

Украине нужны системы противоракетной и противовоздушной обороны, а не переговоры с Россией для урегулирования конфликта. Такое заявление сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Только системы ПРО/ПВО и "закрытое небо", а не разговоры об "умиротворении/переговорах", - написал Подоляк.

Напомним, Россия неоднократно высказывалась за мирные переговоры с Украиной. Об этом заявлял президент РФ Владимир Путин. Однако Киев продолжает упорно отказываться садиться за стол переговоров по указке своих западных кураторов. Кроме того, на Украине на законодательном уровне запретили вести переговоры с российской стороной.

Ранее в Саудовской Аравии прошли консультации по урегулированию украинского вопроса. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что это только начало. Сенатор Алексей Пушков назвал слова немецкого политика пустышкой, так как Запад не намерен идти на переговоры.