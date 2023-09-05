Рогов: командование ВСУ запрещает забирать тела своих солдат с поля боя

ВСУ относятся к своим погибшим солдатам как к ненужному биоматериалу Фото: REUTERS

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляет тела погибших солдат на поле боя, запрещая своим подразделениям забирать их, чтобы предать земле. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Поля сражения буквально усеяны телами украинских солдат, которые никто не забирает. Их просто оставляют там как отработанный и уже ненужный биоматериал", - сказал Рогов, слова которого приводит РИА Новости.

О том, что ВСУ бросают своих солдат на поле боя, сообщил и президент России Владимир Путин, говоря об обстановке на Запорожском направлении по итогам первого месяца признанного провальным украинского наступления.

Ранее KP.RU писал о том, что украинский пленный пожаловался на командование ВСУ, которое посылает своих солдат на штурм по трупам, а также открывает огонь по своим.