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НовостиПолитика13 сентября 2023 9:45

Путин: Россия и КНДР действуют во имя мира, процветания и стабильности в регионе

Москва и сегодня стремится крепить узы товарищества и добрососедства с Пхеньяном, отметил Путин
Дарья ЧИПУРНАЯ
Путин заявил, что Россия и КНДР действуют во имя мира

Путин заявил, что Россия и КНДР действуют во имя мира

Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин на встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном заявил, что Россия и КНДР действуют во имя мира.

Отношения России и Корейской Народно-Демократической Республики были заложены еще в период борьбы Пхеньяна за свободу в 1945 году, сказал Путин.

"Мы и сегодня стремимся крепить узы товарищества и добрососедства. Действуем во имя мира, стабильности и процветания нашего общего региона", - констатировал президент России.

Напомним, Ким Чен Ын в ходе переговоров с Путиным на космодроме "Восточный" выразил поддержку президенту РФ в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине, назвав это священной борьбой для защиты суверенитета и безопасности страны. Российская армия и народ непременно одержат великую победу, сказал лидер КНДР.

Сайт KP.RU рассказал, чем закончились переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына, которые продлились около четырех часов.