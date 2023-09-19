Песков: РФ работает по возвращению ситуации с Карабахом в дипломатическое русло

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о ситуации в Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва ведет работу по возвращению ситуации вокруг Нагорного Карабаха в политико-дипломатическое русло. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков заявил, что процессом возвращения ситуации в Карабахе в дипломатическое русло занимаются, прежде всего, российское военные.

"Для этого единственной субстантивной базой являются трехсторонние документы двухлетней и трехлетней давности", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, 19 сентября Азербайджан анонсировал "антитеррористическое мероприятия" в Нагорном Карабахе, назвав единственным путем к миру - вывод войск Армении из региона.

В Ереване, в свою очередь, заявили, что в Нагорном Карабахе нет армянских военных подразделений. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также сказал, что Баку пытается взять под контроль населенные пункты Карабаха.

МИД России призвал Азербайджан и Армению решить вопросы дипломатическим путем, прекратив боевые действия.