NYT: в Финляндии заявили, что помощь Украине дорого обходится стране

Финляндия считает, что помощь Украине и членство в НАТО дорого им обходится Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Финляндии считают, что финансовая помощь Украине и членство в НАТО с апреля 2023 года дорого обходится стране. Позицию Хельсинки привела газета The New York Times.

"Вступление в НАТО - дорого, поддержка Украины - дорого. В ближайшее время конца этому не предвидится", - приводит слова главы по оборонной политике при Минобороны Финляндии Янне Куусела газета NYT.

По данным издания, необходимость Финляндии привести свои вооруженные силы в соответствие с требованием Североатлантического альянса вызовет у страны дополнительные затраты, так как им придется "мыслить стратегически за пределами границ" своей страны.

В Хельсинки также считают, что на сегодняшний день у них нет необходимости просить размещения контингента НАТО на своих землях, так как Финляндия способна к самообороне. По словам сотрудника финского института международных отношений Матти Песу, это мнение не окончательное.

Накануне в Финляндии признали вред антироссийских санкций, при этом у страны, по словам главы МИД Элины Валтонен, "нет другого выбора".

Ранее KP.RU также рассказал, что против Украины пошла и Польша. В Варшаве отказались поставлять оружие ВСУ, тем самым нанеся удар Киеву.

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