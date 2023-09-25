Байден в письме Пашиняну пообещал укрепление сотрудничества США и Армении

Байден заявил, что США и Армения укрепят сотрудничество в сфере безопасности Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден в письме премьер-министру Армении Николу Пашиняну пообещал укрепить сотрудничество в сфере безопасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

В письме Байдена сказано, что США полны решимости работать с правительством Пашиняна над удовлетворением гуманитарных потребностей, возникших на фоне последних событий в Нагорном Карабахе. Американский президент добавил, что глава Агентства по международному развитию США (USAID) Саманта Пауэр подробнее обсудит этот момент с Пашиняном.

"Мы также продолжим укреплять наше сотрудничество в области энергетической диверсификации, устойчивости и безопасности, о чем свидетельствуют наши недавние военные учения", - говорится в письме Байдена.

Напомним, 11 сентября Армения начала военные учения в США, которые вызвали настороженность у России. Накануне Пашинян заявил, что поддержка США важна для решения проблем Армении.

После послания армянского премьера в МИД РФ заявили, что взявший курс на Запад Пашинян фактически признал, что Армению готовили к сознательному развороту от России.