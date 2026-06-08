Партия Пашиняна идет на первом месте после обработки 50 процентов бюллетеней

Партия Пашиняна набирает 51% после обработки половины бюллетеней Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

После обработки 50% бюллетеней партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набирает 51 % голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

На втором месте с 23,2 % находится блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна. Третье место занимает блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна с результатом 9,52 %. По официальной информации, явка на выборах составила 58,97 %. Всего в выборах приняли участие 1 476 597 граждан.

В ночь на понедельник Пашинян объявил о победе своей политсилы, когда ЦИК обработал лишь 10 процентов протоколов «Гражданский договор». Тогда партия получала 54,64 %. После обработки 40 % бюллетеней показатель сократился до 51,71 %. Глава предвыборного блока «Армения» Ишхан Сагателян обвинил политика в попытке узурпации власти заявлениями о победе партии «Гражданский договор» до официального подведения итогов выборов. По словам Сагателяна, такие заявления Пашиняна — это давление на ЦИК и шаги по захвату власти. Пашинян занимает пост премьера с 2018 года и намерен оставаться у власти еще минимум пять лет.

В субботу, за день до парламентских выборов в Армении Следственный комитет республики возбудил уголовное дело против шести кандидатов в депутаты от партии «Сильная Армения» Карапетяна. Как сообщили в пресс-службе, фигурантов подозревают в материальном стимулировании большого числа лиц и отмывании денег в особо крупных размерах. 7 июня пресс-секретарь «Сильной Армении» Марианна Каграманян сообщила, что неизвестные люди в масках попытались проникнуть в офис политсилы в Гюмри.

Ранее Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза РФ, заявил, что Пашинян хочет устранить всех конкурентов на выборах, что ставит под сомнение легитимность референдума.