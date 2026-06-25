Минцифры обратилось в ФАС с жалобой на Apple Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Минцифры России обратилось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на Apple. Как сообщили в ведомстве, американская корпорация не выполняет требования законодательства об установке российского магазина приложений и выборе поисковой системы по умолчанию.

В министерстве отметили, что удаление российских приложений из App Store является проявлением недобросовестной конкуренции и связано с защитой интересов зарубежных платформ, которые вытесняются российскими аналогами.

Ранее Apple удалила из App Store четыре приложения российской компании VK — «VK Видео», «VK Музыку», «VK Мессенджер» и «Дзен». В VK заявили, что приложения исчезли без предупреждения. В компании предупредили, что пользователи теперь не смогут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удаление российских приложений из App Store ставит под сомнение надежность сервисов Apple.

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