В Минюсте раскрыли, какая сумма хранится на спецсчетах Макаревича*

Минюст: на счетах иноагента Макаревича* хранится не более 100 тысяч рублей Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

На спецсчетах музыканта, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* хранится не более 100 тысяч рублей. Об этом заявил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко в ходе сессии "Закон и практика: тайны иностранного агента" на ПМЮФ.

"На спецсчетах вот у того же Макаревича*, я могу ошибиться, но там не более 100 тысяч рублей. Что-то же он где-то зарабатывает, а у него всего лишь там 100 тысяч за все время, когда он признан иноагентом", - сказал Свириденко.

По его словам, это невозможно, и предположил, что Макаревич* получает доходы через третьих лиц.

Ранее сообщалось, что лидер группы «Машина времени» может уехать из Израиля после обстрела его дома.

Сайт KP.RU также писал, что заочно осужденным в России иноагентам придется отбыть наказание по приговору при возвращении в РФ.

* - физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ.

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