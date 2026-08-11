В Россию направлена спецгруппа после гибели узбекстанцев во время атаки ВСУ: подробности

Флаг Узбекистана Фото: Stefan Auth/imageBROKER.com/Global Look Press

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил направить в Россию специальную рабочую группу после гибели восьми граждан республики в результате атаки ВСУ в Нижнекамске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС страны.

В состав группы войдут представители МЧС, МИД, Минздрава, Миграционной службы и других государственных ведомств. Специалисты должны принять участие в выяснении обстоятельств произошедшего и оказании необходимой помощи пострадавшим.

Мирзиёев также распорядился создать правительственную комиссию. Она займется сбором информации о состоянии граждан Узбекистана, пострадавших при атаке ВСУ, организацией помощи им, а также транспортировкой тел погибших на родину.

В узбекском МЧС добавили, что сотрудники Миграционной службы и Генерального консульства республики в Казани уже находятся на месте происшествия. Они координируют действия с российскими коллегами и принимают необходимые меры.

Напомним, в результате атаки киевского режима на Нижнекамск пострадали гражданские и промышленные объекты. По последним данным, жертвами удара стали 13 человек, среди погибших - граждане Узбекистана и Таджикистана.

Как писал KP.RU, в Татарстане был объявлен день траура по погибшим. Число пострадавших от ударов ВСУ достигло 78 человек, 25 из них были госпитализированы. Для оказания помощи региональный Минздрав сформировал дополнительные медицинские бригады.

В МИД России прокомментировали гибель иностранных граждан. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что удары ВСУ по местам проживания и работы граждан дружественных государств направлены на ухудшение отношений между народами.

Дипломат добавила, что все виновные в атаке Нижнекамск будут установлены и понесут наказание. По словам Захаровой, подобные удары не имеют смысла и направлены на запугивание мирного населения.

Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема подчеркнул, что Киев наносит удары по гражданским объектам, а Евросоюз продолжает поддерживать Украину без введения ограничений на цели для применения западного оружия.