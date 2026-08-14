Лавров: РФ ужесточит методы против того, что подпитывает военную машину Киева Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская Федерация не опустится до методов, используемых киевским режимом, но сделает свои собственные гораздо более жёсткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Украины со стороны западных стран. Об этом 14 августа, в пятницу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ИС «Вести».

«Мы не опустимся, но свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. И мы это уже делаем. Они уже начинают стонать», — сказал Лавров.

По словам дипломата, российская сторона будет действовать более решительно в вопросе ликвидации каналов западной военной помощи Украине. Речь идёт о планомерном разрушении всей системы обеспечения, за счёт которой продолжает функционировать украинская армия.

Также 14 августа стало известно, что подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населённый пункт Новониколаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Новониколаевка находится в непосредственной близости от Дружковки — одного из ключевых узлов обороны ВСУ на донецком направлении. Чтобы добраться до позиций врага, российским солдатам осталось установить контроль ещё в нескольких сёлах. Также со стороны Константиновки на этом направлении продвигаются бойцы Южной группировки.

В Румынии в пяти километрах от границы с Украиной упал неизвестный беспилотник. Об этом 14 августа сообщило Министерство обороны страны. Инцидент произошёл в лесистой местности у деревни Лункавица в уезде Тулча. По предварительной информации, жертв и материального ущерба нет.

В ведомстве отметили, что радиолокационные системы не зафиксировали воздушную цель, поскольку беспилотник летел на крайне малой высоте. Для поиска места падения направлена группа на вертолёте.

В этот же день Китай призвал Японию соблюдать международный порядок по Курилам. Пекин рассчитывает, что Токио будет строго уважать результаты победы в антифашистской войне и послевоенный международный порядок. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНР, комментируя реакцию Японии на поездку президента России Владимира Путина на южную часть Курильских островов.

Также стало известно, что Россия по итогам июня 2026 года заняла второе место после США по стоимости поставок сжиженного природного газа в Евросоюз. Доля российской стороны в совокупном импорте ЕС достигла 24,1%, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Евростата. За первый летний месяц Евросоюз закупил у России СПГ примерно на 808,8 млн евро. Это на 57% выше показателей за аналогичный период прошлого года, хотя и на 13% уступает майскому уровню. Импорт трубопроводного газа из РФ составил 541,7 млн евро — сокращение на 6% к маю, но рост на 27% к прошлому июню.