«Предал — пошел вон»: Памфилова жестко высказалась о голосовании иноагентов на выборах

Элла Памфилова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью радио «Комсомольская правда» рассказала, смогут ли голосовать на выборах иноагенты, а также как может проводиться голосование в недружественных странах.

«Вы знаете, законодатели придут, пусть меняют законодательство. Будут проблемы с голосованием в недружественных странах. Что касается недружественных — рекомендовали послам обратиться к руководству стран, обеспечат ли безопасность. Потому что эта публика, которая сбежала из страны, активизируется. Поэтому я хочу — мы все, что можем, взаимодействуем с МИДом. С нашими дипсотрудниками. Мы дали целый ряд возможностей, чтобы минимизировать опасности», — так Памфилова передала мнение новой Думы.

А что касается ее позиции по этому вопросу, то она категорична. Председатель ЦИК считает, что если кто-то предал страну, то голосовать не должен.

«Я считаю, что уехал из страны, предал — пошел вон. Но это моя позиция», — закончила Памфилова.

Ранее KP.RU передал слова Памфиловой о росте провокаций на выборах в ГД со стороны западной разведки. Она подчеркнула, что враг пытается сорвать выборы и разжечь конфликты внутри РФ.