В США нашли выход для перевозки нефти в Ормузе: СМИ раскрыли детали. Фото: z03/GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки наладили тайный судоходный коридор в Ормузском проливе для транспортировки нефти. Об этом со ссылкой на источники в администрации США портал Axios.

Журналисты отмечают, что по тайному нефтяному коридору США ежедневно перевозят через Ормузский пролив миллионы баррелей нефти.

Накануне замглавы Министерства иностранных дел РФ Георгий Борисенко заявил, что Россия твердо выступает за инициативу свободного прохода кораблей через все морские артерии, включая Ормузский пролив. Россия исходит из того, что проходы через все морские артерии, которые служат для международного судоходства, должны быть свободными. И мы исходим из того, что так же будет и в отношении Ормузского пролива, отметил дипломат.

Ранее стало известно, что правительство Ирана одобрило проект по Ормузскому проливу с запретом прохода кораблей враждебных стран. Документ получил название «Стратегические меры по обеспечению безопасности и устойчивого развития Ормузского пролива и Персидского залива».

На этом фоне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал Ормузский пролив «новой территорией США». Американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social картинку с изображением пролива и подписью «новые территории США».

Замглавы иранского МИД Казем Гариб-Абади резко ответил на эту публикацию главы Белого дома. Иранский дипломат отметил, что Тегеран обязательно «исправит» иллюзии американского главы Дональда Трампа об Ормузском проливе, которую он уже считает территорией США.

17 августа появились сообщения о том, что США и Иран достигли договоренности о продлении 60-дневного перемирия. Несмотря на это, иранская сторона ранее заявила о недоверии к американской дипломатии. Тегеран официально пригрозил перекрыть пролив, если Вашингтон не выполнит все пункты двустороннего соглашения.

А за несколько дней до этого президент США выступил с очередным противоречивым заявлением относительно положения дел в ормузском проливе. Трамп заявил, что США полностью контролируют Ормузский пролив и сохранят этот контроль. Американскую морскую блокаду все называют «стальной стеной», и Иран ничего не может с этим поделать.