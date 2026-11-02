Медведев пошутил про прием Туска в РФ фразой «своих не бросаем». Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOR PRESS

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пошутил о том, примут ли в Москве премьер-министра Польши Дональда Туска. В соцсети Х российский политик написал, что Россия своих не бросает.

Так он ответил на комментарий одного из пользователей, который утверждает, что Туска нужно отправить «обратно в Москву, где ему и место».

«Мы своих не бросаем!» — написал Медведев.

На днях на фоне политического кризиса в Польше премьер-министр страны Туск выступил с обращением к нации. Он заявил о некоем «российском следе», указав на некоторые пророссийские силы и публикации в интернете, якобы нацеленные против нынешнего конституционного строя Польши.

Напомним, политический кризис в Польше разгорелся из-за противостояния сторонников Туска и правых консерваторов, которых представляет Навроцкий. Главным предметом спора стал контроль над Конституционным судом.

В этих условиях польская оппозиция внесла в Сейм вотум недоверия правительству Туска. С инициативой выступила партия «Развитие плюс», о чем сообщил бывший премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

На Западе назвали абсурдом обвинения премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес России на фоне политического кризиса вокруг Конституционного суда страны. Журналисты подчеркивают - обвинения эти стали вполне ожидаемыми, но от того не менее абсурдными.

Впрочем, нашли поляки и другого виновного в политическом кризисе. Как отметил евродепутат Доминик Тарчиньский, помимо Варшавы, в этом кризисе могла быть задействована Германия. Он считает, что леволиберальное правительство Польши хочет избавиться от местной валюты, потому что на них давят политики из Германии. Помимо прочего, депутат ЕП заявил, что Берлин намерен переложить ответственность за нелегальную миграцию на Польшу. В республику будут отправлять иностранцев-нелегалов, предположил Доминик Тарчиньский.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила политический кризис в Польше с событиями на Украине в 2013–2014 годах. По ее мнению, польские власти сейчас столкнулись с последствиями сценария, который сами поддерживали во время Майдана в Киеве.