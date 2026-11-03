Лукашенко сделал заявление по Украине, Мединский возглавит делегацию в Абу-Даби, Мелания Трамп проведёт встречу в Белом доме: главные события 3 ноября

Лукашенко: украинский конфликт завершится в ближайшие месяцы Фото: Иван МАКЕЕВ.

3 ноября президент Белоруссии Александра Лукашенко заявил, что конфликт на Украине может завершиться уже в ближайшие месяцы. Такой прогноз он озвучил 3 ноября на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ, передало агентство БелТА.

По словам белорусского лидера, все участники противостояния устали от него. Минск, подчеркнул Лукашенко, заинтересован в скорейшем урегулировании ситуации, поскольку конфликт уже затрагивает территорию Белоруссии. При этом республика делает все возможное, чтобы не оказаться втянутой в него напрямую.

Лукашенко также обратил внимание на ситуацию в Европе, заявив, что западные страны не до конца осознают масштаб конфликта, к которому готовятся. Он призвал ОБСЕ вернуться к выполнению своих прямых обязанностей и отметил, что существующие механизмы сдерживания утратили эффективность.

На фоне заявлений о перспективах урегулирования конфликта на Украине стало известно о подготовке нового раунда переговоров. Российскую делегацию на трехсторонней встрече с представителями США и Украины в Абу-Даби возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Переговоры запланированы на 10 и 11 ноября.

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров выступил на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности. Он заявил о крайне плачевном состоянии ОБСЕ, связав кризис организации с конфронтационной политикой Запада. Кроме того, Лавров сообщил, что первая экспертная встреча по подготовке Евразийской хартии многообразия и многополярности состоится в Минске до конца 2026 года, а следующая пройдет весной 2027-го в России.

Внутренней повестке было посвящено заседание Совета по межнациональным отношениям, которое провел в Кремле Владимир Путин. Президент отметил рост интереса россиян к языкам, традициям и ремеслам народов страны. Также глава государства предложил правительству рассмотреть возможность продления Года единства народов России.

Еще одна дипломатическая инициатива связана с первой леди США Меланией Трамп. Ее офис подтвердил намерение организовать встречу представителей России и Украины в Белом доме 5 ноября. Супруга Дональда Трампа планирует выступить с заявлением о прекращении огня в Алешках Херсонской области.