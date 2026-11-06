Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Лидер Белого дома Дональд Трамп заявил о подготовке масштабного соглашения по урегулированию украинского конфликта, которое может повлиять на всю Европу. Об этом президент США рассказал в беседе с журналистами.

"Я не могу рассказать вам, что именно мы обсуждали. Но просто говорю вам: соглашение будет. Это будет крупное соглашение, и оно затронет не только Украину", — анонсировал Трамп новое масштабное соглашение в разговоре с прессой.

Президент США сообщил, что обсуждал соглашение с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Сделка выходит за рамки украинского конфликта и касается глобальной безопасности. Политик выразил уверенность в успехе. Хозяин Белого дома назвал договор прекрасным, но не уточнил его пункты. Он уверен, что все участники будут довольны.

Также день отметился еще новостью из США. Оказалось, что в Вашингтоне скончался наследник богатейшей семьи в мире. Речь идет о бывшем сенаторе от Западной Вирджинии Джон Джей Рокфеллере IV. Это правнук легендарного нефтяного магната и основателя Standard Oil Джона Рокфеллера. Политику было 89 лет. Он возглавлял комитеты по торговле, науке, транспорту, делам ветеранов и разведке. Ключевым моментом его карьеры стало расследование начала войны в Ираке.

Кроме того, стало известно, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратился к американскому предпринимателю Илону Маску. Российский политик призвал Маска покаяться. Ведь Москве известно, что с его одобрения ВСУ использовали системы Starlink и Starshield для ударов по гражданским объектам в российских регионах.

Что касается конфликта на Украине, то российская армия продолжает выполнять боевые задачи и планомерно продвигается вперед, освобождая один населенный пункт за другим. В частности, глава ДНР Денис Пушилин заявил об успехе российских военных и подчеркнул, что очень скоро РФ может праздновать победу в СВО. Но важно подчеркнуть, что, несмотря на активное продвижение на поле боя, Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что завершить СВО можно и мирным путем, но важно учитывать интересы России и добиться устранения первопричин конфликта.

Ранее KP.RU рассказал, что появились новые сведения по расстрелу адмирала Александра Колчака. Верховный суд признал, что мера в виде расстрела в отношении Колчака была обоснованной.