Украина раскрыла состав делегации на переговорах с Россией и США в Абу-Даби

Умеров возглавит делегацию Украины на переговорах с Россией и США Фото: REUTERS.

Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров возглавит украинскую делегацию на трехсторонних переговорах с Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки в Абу-Даби. Об этом сообщило агентство РБК-Украина, ссылаясь на источник.

По данным информагентства, в состав делегации от Украины также войдут глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, председатель крупнейшей фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, его заместитель Сергей Кислица и заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Вадим Скибицкий. Кроме того, в переговорах примет участие начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов.

Переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. О готовности Москвы возобновить трехсторонний формат ранее заявил Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Ранее состав украинской делегации оставался предметом активных обсуждений в СМИ. 6 ноября телеканал CBS News сообщил, что ее возглавит Буданов*. Однако советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг эту информацию и заявил, что руководителем группы станет Умеров, но Буданов* также примет участие во встрече.

Ранее Дмитрий Песков также отмечал, что объявить состав украинской делегации должна сама украинская сторона. Он подтвердил, что встреча пройдет в согласованном трехстороннем формате — с участием России, Украины и США.

Также KP.RU сообщал, что пресс-секретарь президента РФ заявил о неучастии европейских стран в переговорах в Абу-Даби, поскольку согласован формат встречи России, США и Украины.

Помощник президента Юрий Ушаков подтвердил, что переговоры по Украине должны пройти в трехстороннем формате. Отвечая на вопрос о возможном участии европейцев во встрече, он иронично заметил, что они туда могут попасть только по входным билетам.

*- лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории России