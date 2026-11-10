В США назвали ключевое условие принятия гарантий безопасности Украине в Абу-Даби: все объяснил Рубио

Рубио заявил, что гарантии безопасности Украине должна одобрить Москва. Фото: Thomas Imo/Globаl Look Press

Западные страны смогут предоставить Украине только те гарантии безопасности, которые будут приемлемы для Москвы. Об этом, комментируя подготовку к предстоящим трехсторонним переговорам по украинскому конфликту, которые пройдут в Абу-Даби, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Ключом к завершению войны в конечном счете будет понимание того, что Украина станет чувствовать себя в безопасности после конфликта. И, разумеется, чтобы это сработало, на такое должна согласиться и Россия», — подчеркнул глава Госдепа.

Именно поэтому, уточнил высокопоставленный американский чиновник, предстоящие в Абу-Даби переговоры критически важны.

Ранее KP.RU сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио назвал гарантии безопасности одним из ключевых вопросов предстоящей встречи в Абу-Даби. Американская сторона рассчитывает, что переговоры позволят добиться прогресса в урегулировании конфликта.

При этом перед началом трехсторонней встречи американская пресса уже забила тревогу. СМИ утверждают, что США пересмотрели подход к урегулированию конфликта на Украине перед трёхсторонними переговорами в Абу-Даби. В Белом доме решили включить в обсуждение вопросы европейской безопасности, что выгодно интересам России. И чуть ли не обеспечивает Москве победу на предстоящих переговорах.

Напомним, очередной раунд переговоров с участием трех стран запланирован на 10–11 ноября. Встреча должна пройти в столице Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Также в состав делегации от РФ войдет замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

На Западе же не унимаются. СМИ со ссылкой на информированные источники сообщают, что представители Великобритании, Франции и ФРГ планируют присутствовать на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби. Однако в Москве не раз опровергали участие европейцев в переговорах.

Трехсторонние переговоры о мире на Украине возобновляются 10 ноября. Спустя девять месяцев после февральской встречи в Женеве, Россия, США и Украина садятся за стол в Абу-Даби. Трамп обещает, что можно ждать прорыва в переговорах, и Украина после них будет «немножко другой формы».