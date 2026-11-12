Обсуждения по многим фронтам: Кушнер рассказал о встрече с Путиным

Кушнер поделился впечатлениями от переговоров с Путиным. Фото: REUTERS.

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер считает встречу с российским лидером Владимиром Путиным продуктивной. Также он отметил, что переговоры с президентом РФ были подробными. Об этом Кушнер сказал во время общения с прессой в Дублине.

«Очень подробная и продуктивная встреча с президентом Путиным», - сказал Кушнер.

Напомним, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер 12 ноября прибыли в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Главной темой переговоров стало урегулирование украинского конфликта.

Кушнер также заявил, что все темы, которые были обсуждены на встрече с президентом России Владимиром Путиным, повлияют на разговор с Владимиром Зеленским.

При этом Путин попросил Уиткоффа и Кушнера передать Трампу благодарность за организацию контактов между Россией и Украиной.

Подробнее о том, чем закончилась встреча Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером, читайте здесь на KP.RU.