Переговоры Путина и Си Цзиньпина на АТЭС продолжились за рабочим завтраком. Фото: Li Xiang/Global Look Press

Российско-китайские переговоры на высшем уровне в Китае между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином продолжились за рабочим завтраком. Кадры сидящих за столом лидеров опубликовали в канале Кремля в МАХ.

Отмечается, что с российской стороны в переговорах участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры в формате рабочего завтрака

Напомним, российско-китайские переговоры на высшем уровне проходили больше часа. Главы государств, Владимир Путин и Си Цзиньпин после кратких вступительных слов вели диалог в закрытом для прессы режиме.

Ранее сообщалось, что переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина начались в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.

Лидеры проводят двустороннюю встречу за день до исторического трёхстороннего саммита с участием президента США Дональда Трампа.

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