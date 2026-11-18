Российско-китайские переговоры на высшем уровне в Китае между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином продолжились за рабочим завтраком. Кадры сидящих за столом лидеров опубликовали в канале Кремля в МАХ.
Отмечается, что с российской стороны в переговорах участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Напомним, российско-китайские переговоры на высшем уровне проходили больше часа. Главы государств, Владимир Путин и Си Цзиньпин после кратких вступительных слов вели диалог в закрытом для прессы режиме.
Ранее сообщалось, что переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина начались в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.
Лидеры проводят двустороннюю встречу за день до исторического трёхстороннего саммита с участием президента США Дональда Трампа.
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