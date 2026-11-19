The Telegraph: принц Гарри готов вернуться в армию Британии из-за России. Фото: IMAGO/Katie Godowski/Global Look Press

Британский принц Гарри заявил о готовности снова вступить в ряды британской армии на фоне опасений, связанных с якобы существующей «российской угрозой». Об этом он заявил в интервью The Telegraph.

«Если меня попросят вернуться в строй — если возникнет такая потребность, — я, не раздумывая, готов снова служить своей стране вместе с другими ветеранами и военнослужащими», — сказал он.

При этом Гарри заявил, что якобы существующая угроза со стороны России должна вызывать беспокойство у жителей Великобритании.

Накануне министр обороны Британии Уэс Стритинг объявил о новом транше военной помощи Украине на 240 млн фунтов — в пакет войдут ракеты ПВО малой дальности с пусковыми установками и радары. Стритинг призвал европейцев «вложиться в поддержку Украины», ведь если русские победят, цена будет катастрофической.

А премьер Энди Бернэм заявил, что Украина вскоре получит новое оружие от Британии. Лондон передаст Киеву более тысячи беспилотников большой дальности для «глубоких ударов» по территории России. Помимо прочего, идут поставки многоцелевых ракет Lightweight Multirole Missiles.

Вместе с тем, Лондон сильно испугался предупреждения российского МИД о последствиях возможного ограничения прав РФ в G20. Поводом стали заявления британского премьера Энди Бернэма о том, что он не намерен приглашать президента России Владимира Путина на мероприятие. В Москве ответили, что страна, председательствующая в G20, не вправе самостоятельно решать, кто может участвовать в работе объединения. Лондон предупредили о серьезных последствиях в случае ущемления прав России.

Ранее в Британии также предложили восстановить постоянное военное присутствие в районе Шетландских островов. Эту инициативу правительство объясняет якобы существующей угрозой со стороны России. Никаких доказательств в Лондоне не приводят.

При этом в России на разных уровнях не раз повторяли, что у Москвы нет воинственных планов в отношении Европы. Так, президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не представляет угрозы для других стран и нацелена на развитие партнерских отношений.