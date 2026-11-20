Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на критику премьер-министра Польши Дональда Туска, который выразил недовольство его словами о дружеских отношениях с российским лидером Владимиром Путиным.

Поводом для обсуждения стали слова американского лидера, прозвучавшие перед встречей с президентом России. Журналистка Fox News Айша Хасни связалась с главой Белого дома по телефону и спросила о реакции польского премьера.

"В ходе нашего разговора президент Трамп сказал мне: "Ну, я ничего не могу с этим поделать", - написала она в социальной сети X.

Напомним, что переговоры Путина и Трампа состоялись на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Диалог продолжался почти час. В начале беседы президент США обратился к российскому лидеру, назвав его своим другом.

Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Он добавил, что переговорный процесс по урегулированию Украине стал одной из главных тем диалога.

Путин и Трамп полушутя затронули тему возможного выдвижения американского лидера на Нобелевскую премию мира. При этом президент России отметил, что основная часть диалога с коллегой из США проходила в серьезной обстановке.

Позднее состоялась первая в истории трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая. По ее итогам была принята совместная декларация о мире. Западные издания отметили, что в документе отсутствуют какие-либо упоминания Киева или европейских государств.

Путин подчеркнул, что подобный формат переговоров уже стал страницей в истории дипломатии. Он назвал роль Китая определяющей, поскольку именно председатель КНР Си Цзиньпин выступил инициатором встречи, ему удалось создать условия для свободной дискуссии.

Также KP.RU сообщал, что Россия, США и Китай будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия. Главы трех государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.