Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении расширить усилия по достижению прекращения огня на Украине. Об этом американский лидер рассказал в интервью Fox News.

Глава Белого дома уточнил, что после успешного проведения гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области стороны могут перейти к более масштабному формату подобных договоренностей.

Президент положительно оценил участие первой леди США Мелании Трамп в организации взаимодействия между Россией и Украиной. По его словам, она провела большую работу, сотрудничая с участниками гуманитарной инициативы.

"И теперь мы переходим к более масштабному варианту. Людей эвакуировали из городов и населенных пунктов <...> Это замечательно, это было перемирие. Теперь мы сделаем то же самое, но в более масштабном виде", - сказал политик.

Ранее Мелания Трамп также высказалась за расширение практики временных прекращений огня. Первая леди добавила, что хотела бы видеть больше подобных договоренностей, и допустила возможность установления нового перемирия до Рождества.

Напомним, что операция в Алешках проходила в период с 27 октября до 1 ноября. На это время Россия и Украина согласовали режим тишины на Херсонском направлении. Прекращение огня позволило вывезти людей и доставить гуманитарную помощь.

Жителям, пожелавшим покинуть город, предоставили возможность самостоятельно выбрать направление эвакуации. Часть людей отправилась на подконтрольную Киеву территорию, остальные выехали в более безопасные российские регионы.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин на встрече с эмиссарами США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил распространить подобный гуманитарный опыт на Константиновку. Он отметил, что Москва готова обеспечить безопасность миссии.

Как писал KP.RU, Владимир Зеленский дал понять, что украинская сторона не намерена поддерживать российскую инициативу по эвакуации из Константиновки. По его словам, в городе продолжатся боевые действия.