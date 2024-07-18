Промокоды Банки.ру (Banki.ru) на Июнь 2024
Список рабочих купонов и акций Банки.ру. Актуальных промокодов на сегодня: 12
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|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Повышенный процент по вкладам (до 19%) для всех пользователей
|не требуется
|Скидка
|Бонус 500 рублей при каждом открытии вклада для всех пользователей
|не требуется
|Скидка
|Скидка до 83% при оформлении ОСАГО
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|Скидка
|Процентная ставка от 0% в день
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|Скидка
|Все специальные предложения в одном месте
|не требуется
|Скидка
|Свежая и актуальная информация про финансы
|не требуется
|Скидка
|Все акции и инвистиции российских компаний в одном месте
|не требуется
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|Мастер подбора кредитов
|не требуется
|Скидка
|Подбор выгодных кредитных карт
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|Скидка
|Розыгрыш 1000000 рублей за оформление страхования ипотеки
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