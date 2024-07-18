Тип купона Описание Код

Скидка Повышенный процент по вкладам (до 19%) для всех пользователей не требуется

Скидка Бонус 500 рублей при каждом открытии вклада для всех пользователей не требуется

Скидка Скидка до 83% при оформлении ОСАГО не требуется

Скидка Процентная ставка от 0% в день не требуется

Скидка Все специальные предложения в одном месте не требуется

Скидка Свежая и актуальная информация про финансы не требуется

Скидка Все акции и инвистиции российских компаний в одном месте не требуется

Скидка Мастер подбора кредитов не требуется

Скидка Подбор выгодных кредитных карт не требуется