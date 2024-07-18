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Промокоды Банки.ру (Banki.ru) на Июнь 2024

Список рабочих купонов и акций Банки.ру. Актуальных промокодов на сегодня: 12

19%
19%
Акция
Повышенный процент по вкладам (до 19%) для всех пользователей
Активен до 7/18/2024
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500Р
500Р
Акция
Бонус 500 рублей при каждом открытии вклада для всех пользователей
Активен до 7/18/2024
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83%
83%
Акция
Скидка до 83% при оформлении ОСАГО
Активен до 11/9/2024
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0%
0%
Акция
Процентная ставка от 0% в день
Активен до 12/7/2024
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Акция
Все специальные предложения в одном месте
Активен до 6/30/2025
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Акция
Свежая и актуальная информация про финансы
Активен до 6/30/2025
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Акция
Все акции и инвистиции российских компаний в одном месте
Активен до 11/30/2024
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Акция
Мастер подбора кредитов
Активен до 6/30/2025
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Акция
Подбор выгодных кредитных карт
Активен до 7/31/2025
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Розыгрыш 1000000 рублей за оформление страхования ипотеки
Активен до 8/10/2024
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Акция
Онлайн ОСАГО с десятью страховыми компаниями
Активен до 9/30/2024
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Покупка полиса без визита в страховую
Активен до 1/31/2025
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Лучшие промокоды Банки.ру

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